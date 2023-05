Motorista acerta traseira carreta estacionada na SP-310

SIGA O SCA NO

Pancada foi forte e causou grandes danos na parte frontal do carro - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou uma idosa de 72 anos ferida na tarde desta quarta-feira, 24, no km 240 da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior/capital.

Segundo o São Carlos Agora apurou, o motorista de um veículo saia da alça de acesso de uma rotatória com destino à rodovia e ele não teria visto a carreta que estava estacionada no acostamento, acertou a traseira do pesado veículo.

Com o impacto, a passageira sofreu ferimentos e foi socorrida pela unidade de suporte avançado (USA) da concessionária que administra a rodovia. O Samu atendeu a ocorrência, bem como policiais rodoviários.

