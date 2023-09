Motorista abandona carro após veículo tombar na Vila Nery

De acordo com informações apuradas pela reportagem, um carro modelo Punto, conduzido por um homem ainda não identificado, seguia pela Rua Major José Inácio quando colidiu contra um carro modelo HB20, próximo ao cruzamento com a rua Maria Isabel de Oliveira Botelho. Com o impacto, o Palio tombou e atingiu um carro modelo Ônix que estava estacionado. Os dois veículos atingidos são da mesma família.

O condutor do Punto conseguiu sair sozinho do carro e deixou o local.

A Polícia Militar compareceu ao local e recolheu o Punto ao pátio municipal. O caso foi registrado na Polícia Civil.

O motorista de um Fiat/Punto fugiu do local após provocar um acidente na noite desta quinta-feira (7), no bairro Vila Nery.