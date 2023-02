SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 29 anos foi assaltado na noite da última sexta-feira (3) na avenida Getúlio Vargas, em São Carlos.

No dia seguinte ele compareceu no plantão da CPJ, onde alegou que ao chegar próximo ao SAAE foi abordado por dois homens em uma moto. O garupa estava armado com uma pistola.

Em seguida um dos criminosos aplicou um golpe mata leão na vítima e roubou a sua carteira com documentos e cartões bancários.

Após o assalto, a dupla se evadiu.

Leia Também