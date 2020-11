Motociclistas roubadas são localizadas pela GM no Antenor Garcia

Crédito: Divulgação

Duas motos, produto de roubos, foram localizadas por guardas municipais por volta das 21h desta quinta-feira, 12, no Antenor Garcia. Elas estavam abandonadas em uma mata no final da rua 5 e outra na rua Bruno Pauka.

Os GMs apresentavam uma ocorrência de um carro com emplacamento adulterado quando tomaram conhecimento dos roubos de duas motos de uma empresa de bebidas que teriam ocorrido no fim da tarde no Antenor Garcia.

Os guardas foram informados pelas vítimas que ambas possuíam rastreadores e davam conta que a última localização seria em matas no bairro onde ocorreram os crimes.

Equipes dirigiram-se às matas, de difícil acesso, e após um período de buscas, localizaram as motocicletas, encaminhando ambas para o plantão policial. As vítimas receberam de volta as motocicletas.

