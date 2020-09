Motociclista "voa" cerca de 15 metros após colisão no Centro

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 38 anos ficou ferido nesta tarde de sábado (12) após um acidente de trânsito na região central de São Carlos.

Ele pilotava uma CB 500, preta, pela rua Riachuelo, quando teve a frente cortada por um Hyundai I30, preto, que transitava pela rua Jesuíno de Arruda e não respeitou o sinal de pare no cruzamento entre as vias.

Com o impacto o motociclista foi arremessado a cerca de 15 metros do local, sofrendo uma fratura no braço e sendo socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também