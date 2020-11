Motociclista tenta aproveitar “corredor” em avenida e colide na traseira de picape

Motociclista de 34 anos ficou ferido após acidente na avenida São Carlos. - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito vitimou um motociclista de 34 anos na manhã desta sexta-feira, 13, na Avenida São Carlos, em frente à praça Santa Cruz.

Os envolvidos transitavam no sentido único de direção quando o motorista de uma Saveiro parou para que um outro veículo saísse do estacionamento quando o motociclista aproveitando o “corredor” da avenida, colidiu na lateral traseira da picape.

Com o impacto, foi ao solo e com dores no joelho, socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

