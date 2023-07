Motociclista tem suspeita de fratura de fêmur após violento acidente

SIGA O SCA NO

Em primeiro plano, a moto destruída. Ao fundo, o veículo envolvido no acidente e à esquerda, a vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito causou grave ferimento a um motociclista de 33 anos na tarde desta quarta-feira, 19, em um cruzamento perigoso na rua Miguel Giometti, região da Tapetes São Carlos.

O motorista de um veículo transitava pela via sentido Av. Dr. Carlos Botelho/rua Antonio Blanco e ao tentar a conversão com destino a rua Cel. Marcolino Lopes Barreto, foi atingido pelo motociclista que vinha pela mesma rua, mas em sentido contrário.

A pancada foi forte e o motociclista, com escoriações pelo corpo e possível fratura no fêmur esquerdo, foi inicialmente atendido por uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pelo local e posteriormente pelo Samu, à Santa Casa, para atendimento médico.

Leia Também