Motociclista sofre vários ferimentos após colisão na Vila Nery

No acidente, motociclista chegou a perder o capacete devido o impacto - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de sérias proporções foi registrado no final da manhã desta quinta-feira, 2, na Vila Nery. Um motociclista de 42 anos foi socorrido com suspeita de fraturas nas pernas, ombro e costela.

A vítima transitava pela rua Padre Teixeira e no cruzamento com a rua Maria Isabel de Oliveira Botelho foi atingido por um Creta, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, a vítima perdeu o capacete e foi arremessada contra uma EcoSport que estava estacionada. Com a possibilidade de ter sofrido várias fraturas, foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para os exames necessários.

