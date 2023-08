Motociclista sofre queda no centro ao escorregar na faixa de pedestres

SIGA O SCA NO

Motociclista é atendida pelo Samu: escoriações pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 31 anos sofreu queda de sua moto (elétrica) na manhã desta terça-feira, 29, no cruzamento da Avenida Dr. Carlos Botelho com a rua Visconde de Inhaúma, no centro de São Carlos.

A vítima relatou que o asfalto estaria molhado devido à chuva e o pneu da moto passou sobre uma faixa e escorregou. Ela perdeu o equilíbrio e caiu. Com escoriações pelo corpo, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também