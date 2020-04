Motociclista sofre queda e fica com o pé preso na moto

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 19 anos ficou ferido nesta noite de sábado (25) ao sofrer uma queda de moto na avenida Almir Villas, no Parque Eco Tecnológico Damha I.

As razões que levaram o motociclista a cair ainda são desconhecidas, no entanto, com a queda, ele ficou com o pé preso na roda e na corrente do veículo.

O Samu foi acionado, mas ao chegar no local os socorristas perceberam que não conseguiriam soltar o pé da vítima, por isso acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi até lá com uma Unidade de Resgate e um Auto Bomba e acionaram também uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu.

Os bombeiros precisaram cortar alguns raios e a corrente da moto para remover o pé do jovem, que provavelmente sofreu uma fratura e foi socorrido até a Santa Casa.

