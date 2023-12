Motociclista sofre queda após passar por ondulação no asfalto na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O mau estado de conservação da rodovia Washington Luís (SP-310) pode ter ocasionado um acidente com um motociclista na noite desta quinta-feira (14), em São Carlos.

Segundo informações, condutor da moto transitava no sentido capital/interior, quando próximo a entrada do Santa Felícia, perdeu o controle ao passar sobre uma ondulação no asfalto e acabou sofrendo a queda.

Por sorte a vítima sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada até a Santa Casa pela concessionária Econoroeste.

