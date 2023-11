Motociclista sofre possível fratura em joelho após colisão no Jardim Bandeirantes

SIGA O SCA NO

Moto e carro envolvidos na colisão: uma pessoa ferida - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira resultou em uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira, 14, na rua Miguel João, no Jardim Bandeirantes.

Os envolvidos transitavam pelo sentido único de direção e em dado momento o trânsito ficou bem lento e o motorista de um Gol reduziu a velocidade. O motociclista de 23 anos que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo.

Com o impacto, a vítima foi ao solo e com possível fratura no joelho esquerdo, socorrido à Santa Casa pelo Samu para atendimento médico.

