Motociclista sofre possível fratura de quadril após acidente no centro

Motociclista recebe socorro após batida: possível fratura no quadril - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um homem ferido na tarde desta segunda-feira, 25, no centro de São Carlos.

Um motociclista pilotava seu veículo pela rua 9 de Julho e na esquina com a rua Conde do Pinhal foi atingido por um veículo, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. A vítima tentou frear, mas escorregou na faixa para pedestre.

Com o impacto, foi ao solo e com escoriações pelo corpo e possível fratura no quadril, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico. O Samu também esteve no local.

