Motociclista sofre fraturas após acidente no Jardim Tangará

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 23 anos sofreu ferimentos graves após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (13), no Jardim Tangará.

Segundo informações, o motociclista seguia pela rua Teotonio Vilela e no cruzamento com a rua Victorio Bonucci colidiu contra a lateral de uma perua Kombi. As causas da colisão são desconhecidas.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Samu que passava pelo local e depois foi encaminhado até a Santa Casa pela Unidade de Suporte Avançado (USA) com suspeita de fratura na tíbia e fíbula esquerda.

