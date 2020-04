Motociclista sofre fratura exposta na perna após colisão

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista sofreu um grave ferimento na manhã desta segunda-feira, 27, após colisão no centro de São Carlos.

A vítima estava em uma moto pela Avenida São Carlos e no cruzamento colidiu em um carro que transitava pela Avenida Dr. Carlos Botelho. Os envolvidos não assumiram responsabilidade por passar o semáforo em momento impróprio.

Com o impacto, o piloto, de 29 anos, foi ao solo e sofreu fratura exposta na perna direita e posteriormente socorrido pelo Samu. Já a garupa, 22 anos, sofreu escoriações pelo corpo e trauma no nariz e foi atendida pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros.

Ambos foram encaminhados à Santa Casa.

