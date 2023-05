Motociclista sofre fratura exposta na perna após colisão em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 24 anos sofreu fratura exposta na perna esquerda na tarde desta quinta-feira, 25, após se envolver em um acidente de trânsito na Vila Monteiro.

A vítima pilotava sua moto pela rua Professor Paulo Monte Serrat e no cruzamento com a rua Totó Leite não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e atingiu com violência um veículo, chegando a estilhaçar o para-brisas.

O motociclista foi ao solo e com fratura na perna esquerda, atendido inicialmente pelo Samu e posteriormente pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

