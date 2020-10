Motociclista sofre fratura exposta após ser atingido por carro no Jockey Clube

02 Out 2020 - 17h39

Crédito: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista de 25 anos ficou ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira (2), no bairro Jockey Clube.

O SCA esteve no local e apurou que a vítima estava conversando com um amigo que estava na calçada e ao sair não percebeu a aproximação do Uno que vinha pela rua Rio Paraguai.

O motorista do carro não conseguiu desviar e atingiu o motociclista que sofreu uma fratura exposta.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Samu e depois foi encaminhada à Santa Casa.

