Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido no final da tarde desta terça-feira (20), no cruzamento da avenida Trabalhador São-Carlense com a rua Rui Barbosa, perto da rodoviária.

Segundo informações, a vítima de 56 anos seguia pela Rui Barbosa e no cruzamento foi atingida por um Jeep/Compass.

O motociclista foi arremessado à distância e sofreu fratura na perna. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Santa Casa.

