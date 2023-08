Motociclista sofre fratura após acidente no Cruzeiro do Sul

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada na noite desta sexta-feira no cruzamento da rua Júlio Rizzo com a rua República do Líbano, jardim Cruzeiro do Sul. Testemunhas relatam que o motorista do carro não respeitou o sinal de pare e acabou colidindo com a motocicleta. O motociclista sofreu uma fratura exposta no tornozelo como resultado do impacto.

A equipe do Samu agiu prontamente e prestou os primeiros socorros a vítima que foi encaminhada até a Santa Casa pela Unidade de Suporte Avançado (USA).

