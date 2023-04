Motociclista sofre ferimentos graves após se envolver em acidente na Washington Luís

Crédito: Rota das notícias

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (09/04) na altura do Km 246 da Rodovia Washington Luís, próximo ao trevo de Ibaté.



De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Site Rota das Notícias, parceiro do São Carlos Agora, um casal de idosos da cidade de Brotas seguia com a neta de 12 anos em um HB 20 para a cidade de Monte Alto. Quando chegaram próximo ao bairro Popular, atingiram uma motocicleta conduzida por um jovem morador de Ibaté.

Com o forte impacto, o motociclista foi lançado contra o vidro do veículo que ficou com a frente toda destruída.

A UTI móvel de Ibaté foi rapidamente para o local para prestar os primeiros atendimentos e o jovem foi levado pela ambulância da concessionária que administra a rodovia, com vários ferimentos e fraturas até a Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu internado.

A Polícia Militar Rodoviária foi para o local e atendeu a ocorrência.

A família que estava no carro nada sofreu

