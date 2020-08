Motociclista sofre acidente na Miguel Petroni

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Uma motociclista de 25 anos se envolveu em um acidente na noite desta quarta-feira (12), no Santa Felícia. Ela foi socorrida pelo Samu com suspeita de fratura no joelho.

Segundo informações colhidas no local da colisão, a vítima conduzia uma motocicleta pela rua Miguel Petroni sentido centro/bairro e na frente da UPA atingiu a traseira de um Astra. O trânsito estava lento no momento que ocorreu o acidente.

A motociclista foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar orientou o trânsito e registrou o acidente em boletim de ocorrência

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também