Motociclista sofre acidente na avenida São Carlos

Moto ficou caída após a colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 31 anos ficou ferido na noite deste domingo (19) após um acidente na avenida São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem, o motorista de um Corsa seguia pela avenida e no cruzamento com a rua General Osório precisou frear bruscamente por causa de um carro não identificado que saiu repentinamente da faixa da esquerda para entrar na rua General Osório.

O motociclista que vinha logo atrás colidiu na lateral do carro, em uma lixeira e no poste de sustentação do semáforo.

O rapaz sofreu ferimentos, sendo necessária a presença do Samu para socorrê-lo. Ele foi encaminhado até a Santa Casa reclamando de fortes dores no pé.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

