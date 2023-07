Motociclista sem habilitação sofre ferimentos graves após se envolver em acidente no Boa Vista

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA

Um motociclista de 18 anos sofreu ferimentos graves após se envolver em um acidente de trânsito por volta de 16h30 deste domingo (31), no bairro Boa Vista, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, W.D.C. conduzia uma Honda/CG Titan pela rua Herminio Bernasconi e ao chegar no cruzamento com a ruaMajor João Manoel de Campos Penteado, não teria respeitado o sinal de pare e atingiu em cheio a lateral de um Honda/HRV que transitava pela preferencial.

O jovem foi arremessado com violência contra o asfalto. Ele foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e em seguida encaminhado para a Santa Casa, onde permaneceu internado.

No hospital os policiais militares que atenderam a ocorrência descobriram que o condutor da moto não tinha carteira de habilitação.

