Motociclista se envolve em acidente na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 27 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (20), na Vila Costa do Sol.

Segundo informações, a vítima conduzia a moto pela rua Eugênio de Andrade Egas sentido avenida São Carlos, quando foi atingida por um Fiat/Uno que transitava pelo sentido oposto e fez a conversão para adentrar no velório municipal.

Com suspeita de fratura no braço, o motociclista recebeu os primeiros atendimentos por parte da equipe do Samu e depois foi encaminhado até a Santa Casa.

Agentes de trânsito sinalizaram o local da ocorrência.

