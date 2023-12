Motociclista que morreu em acidente na SP-215 é identificado

Crédito: Lourival Izaque

Foi identificado o homem de 36 anos que morreu em um acidente de moto na manhã de sábado (16), na SP-215.

Jhone Junior Dias era agente de escolta de vigilância penitenciária.

Seu corpo foi encontrado já sem vida, há cerca de vinte metros de distância do local do acidente, e a moto, uma BMW 650cc, há seis metros, por uma pessoa que passava pelo local.

De acordo com a perícia, ele transitava com a moto quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle do veículo, bateu no guardrail e foi arremessado em um barranco.

https://www.saocarlosagora.com.br/policia/motociclista-morre-ao-cair-de-barranco-em-alca-de-acesso-da-sp-215/165013/

