Motociclista morre em acidente no Cidade Aracy

Colisão entre carro e ônibus tirou a vida de jovem nesta madrugada - Crédito: Colaborador/SCA

Um jovem motociclista de 20 anos morreu em um acidente na madrugada desta terça-feira (16), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo os dados do boletim de ocorrência, guardas municipais foram alertados sobre o acidente no cruzamento das ruas Luis Olay e Secondina de Paula Passador e lá chegando encontraram o jovem Alisson Gabriel Galtir agonizando. Eles acionaram o Samu e a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) compareceu no local e a médica constatou que a vítima estava sem os sinais vitais, ou seja, em óbito.

Consta no BO que o ônibus seguia pela Luis Ollay vindo do Antenor Garcia sentido Aracy e no cruzamento com Secondina de Paula Passador houve a colisão contra a motocicleta que chegou a ser arrastada por vários metros.

Os guardas apuraram que no sentido que seguia o ônibus não havia placa de pare no cruzamento, porém, segundo os relatos, a preferencial era do motociclista, mas também não há placa de sinalização.

Após o acidente populares se aglomeraram e tentaram linchar o motorista do coletivo que precisou ser retirado às pressas do local. Eles atiraram várias pedras e danificaram o ônibus. Com o apoio de outras viaturas da GCM e da Polícia Militar a situação foi contida.

O local do acidente passou por perícia e a ocorrência registrada no plantão policial.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

O SCA entrou em contato com a Suzantur e aguarda uma nota de posicionamento por parte da empresa.

