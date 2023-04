Motociclista morre em acidente no Bela Vista

Crédito: Maycon Maximino

Uma pessoa do sexo masculino, ainda não identificada, morreu nesta noite de sábado (08), vítima de uma colisão entre um carro e uma motocicleta, no cruzamento da Avenida Henrique Gregori com a Rua Gabriel Crnkovic, no Bela Vista.

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem, o carro transitava pela Rua Gabriel Crnkovic e não respeitou o pare no cruzamento com a Avenida Henrique Gregori. Chovia no momento e o motociclista que transitava por esta avenida, no sentido shopping - UPA Vila Prado, assustou-se ao ver o carro avançar e tentou desviar para evitar a colisão, mas acabou caindo e batendo a cabeça no carro.

O SAMU foi acionado e esteve no local, porém a vítima sofreu uma fratura no pescoço e morreu antes de ser socorrida.

Assim que houver informações sobre a identidade da vítima, a notícia será atualizada.

Leia Também