Motociclista morre após ser atropelado por caminhão na rotatória do Cristo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

A semana começa com um trágico acidente em São Carlos. Um motociclista perdeu a vida na rotatória do Cristo na manhã desta segunda-feira (10).

Segundo informações do motorista de um caminhão basculante que estava carregado com terra, ele transitava pela avenida Comendador Alfredo Maffei e ao ingressar na Francisco Pereira Lopes o motociclista que estava ao lado esquerdo colidiu na roda da frente, perdendo o controle e caindo embaixo do caminhão.

O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

Agentes de trânsito foram acionados para sinalizar o local do acidente.

Leia Também