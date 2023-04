Motociclista morre após bater em grade da USP

Um jovem de 25 anos perdeu a vida nesta noite de domingo (09), em um acidente com sua motocicleta, na Avenida Francisco Pereira Lopes, em frente à USP.

De acordo com as informações iniciais, o motociclista transitava pela via, no sentido shopping - rodoviária quando, por razões desconhecidas, perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e bateu contra a grade do campus da universidade.

O SAMU foi acionado e dirigiu-se rapidamente ao local, mas quando a equipe chegou, já encontrou o rapaz sem vida.

A notícia será atualizada assim que houver novas informações sobre o acidente.

