Motociclista morre ao cair em barranco em alça de acesso da SP-215

Crédito: Lourival Izaque

Um homem ainda não identificado perdeu a vida em um acidente de moto, na manhã deste sábado (16), na alça de acesso que liga a Rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles à Rodovia Deputado Vicente Botta (SP-215), próximo à Mapfre Seguros.

Não se sabe qual foi a causa do acidente, mas de acordo com o cenário encontrado, acredita-se que ele conduzia a moto BMW branca 650cc, em sentido à Faber Castell, quando perdeu o controle do veículo, bateu contra o guardrail e caiu no barranco.

Um homem que passava pelo local, fazendo inspeção do gás, viu o corpo caído, em seguida encontrou a moto e depois correu para acionar a polícia e o socorro.

O SAMU foi até o local e constatou o óbito. A Polícia Militar Rodoviária, o DER e a Polícia Científica também estiveram no local, tomando todas as medidas necessárias.

A notícia será atualizada assim que houver novas informações.

