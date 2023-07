Motociclista fica inconsciente após bater em carro estacionado na Capitão Luís Brandão

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem ainda não identificado ficou ferido após uma colisão envolvendo a motocicleta que conduzia e um carro, neste sábado (29), na Avenida Capitão Luís Brandão, no Santa Maria II.

De acordo com informações, o motociclista transitava pela via no sentido bairro/centro, quando colidiu contra um carro que estava estacionado.

Ele usava o capacete, porém estava aberto, e com isso, acabou batendo a cabeça e perdendo a consciência.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU, socorreu a vítima até a Santa Casa.

Leia Também