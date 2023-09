Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito, nesta noite de sexta-feira (08), na esquina da Avenida São Carlos com a Rua General Osório, no Centro.

De acordo com testemunhas, um carro preto e a moto transitavam pela avenida, quando o carro fez uma conversão para entrar na General, batendo contra a moto e jogando-a contra um poste.

Após a colisão, o motorista seguiu em frente com o carro e o motociclista ficou gravemente ferido, sendo socorrido inicialmente pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e depois pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

