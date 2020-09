Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra carro que fazia conversão

Crédito: Luciano Lopes

Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito, nesta noite de quarta-feira (09).

O motorista de um Fiesta preto transitava pela avenida Coronel José Augusto de Oliveira Sales, quando tentou fazer uma conversão para entrar na Mapfre sem sinalizar corretamente, sendo atingido pela motocicleta.

O condutor do carro disse que não viu a moto e o piloto caiu e bateu com a cabeça na sarjeta, sendo socorrido em estado gravíssimo, com sério risco de morte.

