Motociclista fica gravemente ferido após bater em poste no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Um homem ainda não identificado ficou ferido após colidir sua motocicleta contra um poste, na tarde deste domingo (20), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, na região central de São Carlos.

De acordo com informações, o motociclista transitava pela via, no sentido bairro/centro, quando perdeu o controle da direção próximo ao fórum, e atingiu o poste.

A vítima ficou gravemente ferida e precisou ser entubada, sendo socorrida pela USA do SAMU, e encaminhada à Santa Casa.

