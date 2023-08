Motociclista fica gravemente ferido após acidente em cidade da região

Crédito: Flavinho Fernandes/Colaborador

Na noite da última sexta-feira, dia 4, um acidente de trânsito resultou em sérios ferimentos para um motociclista de 55 anos na cidade de Araraquara.

O acidente que ocorreu na região do Jardim Ieda envolveu duas motocicletas. De acordo com informações, ambas as motos estavam trafegando pela Avenida Orlando Jaime Donato. Próximo ao número 220, por razões ainda desconhecidas, a moto Honda Biz, que estava sendo conduzida pela vítima, colidiu com outra moto, uma Honda CG.

O condutor da Honda Biz foi arremessado à distância devido ao impacto, causando ferimentos graves. A segunda motocicleta transportava um casal: a jovem na garupa sofreu ferimentos leves, enquanto o namorado dela escapou ileso.

Uma ambulância básica do SAMU foi enviada ao local. Entretanto, dada a perda de consciência do motociclista e a gravidade de seus ferimentos, foi necessária a presença da Unidade de Suporte Avançado (USA).

A vítima, que apresentava quadro de hemorragia e traumatismo craniano, além de estar inconsciente, foi transportada com prioridade para a Santa Casa. A passageira da outra motocicleta foi encaminhada para um hospital particular.

