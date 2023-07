Motociclista fica ferido em acidente no Prolongamento do Jardim das Torres

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um homem de 30 anos ferido no início desta noite de sexta-feira (07), no Prolongamento do Jardim das Torres.

A colisão aconteceu quando os dois veículos transitavam pela Estrada Municipal Washington José Pêra, em sentidos opostos, e o motorista do carro fez uma conversão para entrar na Rua Mario Pinotti, mas não avistou a motocicleta e colidiu contra ela.

O condutor da moto foi ao solo e sofreu escoriações pelo corpo, sendo socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

