Motociclista fica ferido em acidente na rotatória da Bruno Ruggiero

Um motociclista ficou ferido na manhã deste domingo (07), ao sofrer um acidente na rotatória da avenida Bruno Ruggiero Filho.

De acordo com informações, ele transitava pelo local quando perdeu o controle da moto e foi ao solo, sendo socorrido por uma Unidade Básica do SAMU, com ferimentos aparentemente leves, e encaminhado à Santa Casa.

