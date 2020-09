Motociclista fica ferido após sofrer acidente no Centro

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um motociclista de 22 anos precisou ser socorrido pelo Samu na noite desta quinta-feira (17) após se envolver em um acidente no Centro de São Carlos.

Ele seguia pela rua José Bonifácio e no cruzamento com a rua Padre Teixeira teve a frente cortada por um Ônix que não respeitou o sinal de pare.

O motociclista não conseguiu evitar o impacto e atingiu a lateral do carro. Com escoriações, ele recebeu os primeiros socorros no local e depois foi encaminhado à Santa Casa.

