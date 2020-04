Motociclista fica ferido após ser atingido por carro que não respeitou sinal de pare

Crédito: Luciano Lopes

Um motociclista de 23 anos ficou ferido em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (6) no bairro Santa Felícia.

A vítima seguia pela rua Francisco Lopes e no cruzamento com a rua Francisco Possa foi atingido por uma Fiat Fiorino que não respeitou o sinal de parada obrigatória.

Após o impacto o motociclista ainda foi "carregado" por cerca de 100 metros pelo carro.

O condutor do furgão alega que a moto estava com as luzes apagadas.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos no local e depois foi encaminhado pelo Samu até o pronto socorro da Santa Casa.

A Polícia Militas registrou o acidente em boletim de ocorrência.

