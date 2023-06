Motociclista fica ferido após se envolver em acidente no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no final da tarde desta terça-feira (6), no bairro Santa Felícia.

Segundo informações, a vítima seguia pela avenida Bruno Ruggiero Filho sentido shopping/bairro e no cruzamento com a rua Gastão Vieira colidiu contra a traseira de um carro que teria avançado o sinal de pare.

Segundo a condutora do automóvel, um caminhão que estava estacionado na esquina prejudicou a sua visão.

O motorista recebeu os primeiros atendimentos da motolância e em seguida foi conduzido até a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Uma equipe da Polícia Militar compareceu no local e registrou o fato em boletim de ocorrência.

