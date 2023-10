SIGA O SCA NO

06 Out 2023 - 06h44

06 Out 2023 - 06h44 Por Da redação

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 33 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (5) no cruzamento das ruas Benjamin Lopes Osores e Amadeu Passuci, no Jardim Itaramati, em São Carlos.

Testemunhas não souberam informar as circunstâncias do acidente que além da moto, envolveu um VW/Gol. Fato é que a vítima teve uma fratura em um dos dedos da mão e escoriações pelo corpo, sendo socorrida pela equipe do Samu e encaminhada até a Santa Casa.

Leia Também