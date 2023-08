Motociclista fica ferido após colisão na Av. Henrique Gregori

SIGA O SCA NO

Moto e caminhonete envolvidos na colisão: um ferido - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira, 9, na Avenida Henrique Gregori, no Boa Vista.

Os envolvidos transitavam sentido Shopping/UPA Vila Prado e no cruzamento com a rua Dr. Duarte Nunes, o motociclista parou o seu veículo e foi atingido em sua traseira pela caminhonete.

A vítima foi ao solo e com suspeita de fratura no quadril, socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

