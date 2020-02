Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento no Centro

Crédito: Luciano Lopes

Um jovem de 23 anos ficou ferido após envolver-se em um acidente de trânsito com sua motocicleta nesta noite de sexta-feira (21), no Centro.

Ele seguia com a Honda Biz preta pela avenida São Carlos quando foi atingido por um Prisma prata no cruzamento com a rua XV de Novembro. Segundo informações de testemunhas, o condutor do carro avançou o sinal vermelho.

O piloto da moto foi socorrido pelo Samu, com escoriações, e encaminhado à Santa Casa, enquanto o motorista do carro fugiu do local com o veículo.

