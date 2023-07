Motociclista fica ferido após colidir contra traseira de carro na estrada do Broa

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (13), na rodovia Domingos Innocentini (Estrada do Broa). O motociclista de 22 anos ficou ferido.

Segundo informações, a vítima seguia no sentido São Carlos/Broa, quando defronte a entrada do bairro Parque Novo Mundo o trânsito ficou lento. Ele não conseguiu frear a tempo e acertou em cheio a traseira de um Fiat/Palio. Com o impacto o vidro traseiro do carro estourou.

O motociclista foi atendido pelo Samu e em seguida encaminhado até a Santa Casa com suspeita de fratura na perna.

