Motociclista fica ferido após atropelar cachorro e sofrer queda na estrada do Broa

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 41 anos sofreu ferimentos na noite desta segunda-feira (10) após atropelar um cachorro e sofrer queda na rodovia Domingos Innocentini (estrada do Broa).

Segundo informações, a vítima havia acabado de sair do trabalho e no quilômetro 12 atingiu o animal, sofrendo a queda em seguida. Com o impacto o cachorro acabou morrendo.

O Corpo de Bombeiros foi até o local e socorreu a vítima que foi conduzida até Santa Casa com escoriações.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência.

