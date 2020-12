Motociclista fica ferido após acidente no Cruzeiro do Sul

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros - Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na tarde deste sábado (5), no cruzamento da avenida Morumbi, com a rua Papa Paulo VI, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Populares não souberam informar como aconteceu o acidente.

O motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Santa Casa.

Vizinhos do cruzamento reclamam da quantidade de acidentes registrada no local e pedem melhorias na sinalização.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também