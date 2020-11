Motociclista fica ferida após colisão na Vila Celina

Crédito: Maicon Ernesto

Uma motociclista de 38 anos ficou ferida após colisão na manhã desta quarta-feira, 25, na Vila Celina, em São Carlos.

Um casal em um Corsa prata transitava pela rua Anita Stella e no cruzamento com a rua Santos Dumont, atingiu uma CG Titan azul pilotada por uma mulher de 38 anos.

Com o impacto a motociclista foi ao solo e com ferimentos, socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico. Policiais Militares atenderam a ocorrência e agentes de trânsito orientaram outros motoristas no sentido de evitar possíveis colisões.

