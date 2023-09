Motociclista fica ferida após acidente no Jardim Botafogo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 46 anos ficou ferida em um acidente na tarde desta segunda-feira (11), na avenida José Pereira Lopes, no Jardim Botafogo.

Segundo informações obtidas no local, um carro seguia no sentido centro/bairro, quando fez uma conversão para entrar na Rua Dr. João Oliveira. O motorista não avistou a moto que vinha no sentido oposto e houve a colisão frontal.

A motociclista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de São Carlos. O motorista do carro não se feriu.

Leia Também