Motociclista fica ferida após acidente na Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Garupa recebe atendimento médico: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher ficou ferida no final da tarde desta terça-feira, 14, vítima de um acidente de trânsito na Avenida Getúlio Vargas (sentido bairro/Praça Itália).

A motorista de uma Strada tentou entrar em um estacionamento e afirmou ter sinalizado para a manobra, quando uma moto, com um casal, tentou a ultrapassagem pela direita e colidiu na lateral da picape.

Os ocupantes foram ao solo. O piloto negou atendimento médico. Já a garupa, com escoriações pelo corpo, foi inicialmente atendida pela USA do Samu e posteriormente pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também