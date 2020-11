Motociclista fica desacordado após acidente na "prainha" do 29

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 30 anos ficou ferido e desacordado após uma colisão entre a motocicleta que ele conduzia e um carro, no final desta tarde de quarta-feira (04), na "prainha" do Balneário do 29.

De acordo com informações, a vítima pilotava uma moto de trilha pelo local, quando veio um carro e colidiu frontalmente com ele.

A moto foi removida do local e o carro foi embora, enquanto o motociclista ficou no local, desacordado.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionada e esteve no local, constatando que a vítima sofreu apenas escoriações, mas estava embriagado e foi socorrido pela Unidade de Resgate dos Bombeiros, até a Santa Casa.

